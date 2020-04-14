​В Южной Корее коронавирусом заразились более 10,5 тысяч человек

Южная Корея зарегистрировала 27 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 564, выздоровели 87 человек, скончались уже 222 больных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при южнокорейском министерстве здравоохранения.

По данным KCDC, из числа новых случаев два обнаружены в Сеуле, три - в Тэгу, еще восемь в центральной провинции Кёнгидо, пять - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Двенадцать из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 87 человек, общее число выздоровевших выросло до 7 534. Анализы 14 651 человека пока в работе, всего Южной Кореей проведено почти 502 тысячи анализов на коронавирус. У более чем 116 человек зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.