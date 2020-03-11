​В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60

Южная Корея за сутки зарегистрировала почти в два раза больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем за предыдущие. Общее число зараженных выросло на 242, достигнув 7 755 человек, число погибших - до 60.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В предыдущие сутки заразился 131 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.