В Южной Корее число заразившихся коронавирусом превысило 8,2 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 74 и достигло 8 236, число летальных исходов не изменилось и составляет 75.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным южнокорейских врачей, из больниц выписаны 303 пациента, всего с начала эпидемии коронавируса в Южной Корее выздоровели 1 137 человек.

Южнокорейские медики отмечают, что число выявленных больных в стране снижается вторую неделю подряд. 35 из новых 74 случаев заражения подтверждены в городе Тэгу, еще семь - в соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто. В прилегающей к Сеулу провинции Кёнгидо зарегистрировано 20 новых случаев.