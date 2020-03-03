В Южной Корее число зараженных превысило 5 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея возросло на 374 и достигло 5 186.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны 3 марта вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели, на 23 марта.

Как отмечает агентство Yonhap, 87 стран и территорий ограничили въезд лицам, прибывающим из Южной Кореи. В числе последних к запрету присоединилась Мальдивская Республика.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане.