В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 556 человек

Южная Корея зарегистрировала 123 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 556.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

По данным KCDC, 93 новых случая обнаружили в Тэгу, еще 20 в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Скончалисьвыписаныпациентов, анализычеловек еще в работе.

Ранее сообщалось, что 61-летняя южнокореянка отказалась в свое время пройти тест на коронавирус, так как никогда не ездила в Китай. Уже будучи больной, она посетила приход церкви Иисуса культа Синчхончжи в Тэгу, невольно распространив вирус среди прихожан.

Местные власти поместили в домашний карантин 9 336 верующих секты, 544 из них проявляют симптомы вируса. На данный момент всего с сектой связаны 306 случаев заражения.