В Южной Корее число зараженных коронавирусом выросло до 10 237 человек

© The New Yorker https://report.az/storage/news/321fc19ff8e81c730f93e0eec87b37dd/73f006ef-a4c4-4d84-b0d4-e21f6f050166_292.jpg

Южная Корея за сутки зарегистрировала 81 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 и 138 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 237, скончались уже 183 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Министерстве здравоохранения республики.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн.

По данным KCDC на 00:00 воскресенья (19:00 субботы бакинское время), из числа новых случаев 24 обнаружены в Сеуле, еще 10 - в центральной провинции Кёнгидо, семь - в городе Тэгу, остальные случаи из разных районов по всей стране. Сорок из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 183, при этом 127 из них погибли в Тэгу, еще 44 - в провинции Кёнсан-Пукто, семь – в провинции Кёнгидо и три в Пусане. Еще по одному погибшему - в Ульсане и провинции Канвондо.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 138 человек, общее число выздоровевших выросло до 6 463. Анализы 19 тысяч 571 человека пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 431 тысячи анализов на коронавирус.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 552, в Тэгу – 6 768 человека, 1 314 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 572 человека - в провинции Кёнгидо, в Пусане - 122 случая. Более 5 тысяч человек (51%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 82,7% случаев. По меньшей мере 688 случаев (6,7%) завезли из-за границы.