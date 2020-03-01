​В Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 3700 человек

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Южная Корея с утра воскресенья зарегистрировала еще 210 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3736, погиб еще один человек сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 16:00 (11:00– бакинское время) воскресенья, из числа новых случаев 136 обнаружены в городе Тэгу, еще 41 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране. Скончались всего 18 человек, выздоровели 30 человек. Анализы еще 33 тысяч 360 человек в работе.

Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, 18-м погибшим стал 83-летний мужчина из города Тэгу. У него имелись сопутствующие заболевания, в том числе перенесенный инсульт и гипертония.

Напомним, что ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.