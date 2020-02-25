​В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 893 человек

Южная Корея зарегистрировала 60 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, еще один человек погиб, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 893, скончались восемь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Выздоровели 22 пациента, анализы 13 273 человека еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших, включая нового скончавшегося, были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

По данным KCDC, 16 новых случаев обнаружены в городе Тэгу, 33 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране.