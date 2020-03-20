​В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 8652 человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 286 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8652 человек, скончались уже 94.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Как сообщило министерство здравоохранения, с 22 марта Южная Корея потребует от всех приезжающих из европейских стран пройти тестирование на вирус и двухнедельный карантин.

Граждане Южной Корее и иностранцы, приехавшие на длительный срок, должны будут самостоятельно изолироваться дома в течение двух недель, даже если тест на коронавирус покажет отрицательный результат.