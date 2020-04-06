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В Южной Корее число заражений COVID-19 за сутки оказалось наименьшим с февраля

В Южной Корее число заражений COVID-19 за сутки оказалось наименьшим с

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 47, достигнув 10 284.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний.

Отметим, что это наименьшее число заболевших с 20 февраля, когда в стране начался пик распространения вируса.

В заявлении отмечается, что число умерших возросло на три, составив 186. Из больниц за сутки выписаны 135 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее вылечились 6 598 человека.

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