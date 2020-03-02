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В Южной Корее число погибших от коронавируса достигло 26

В Южной Корее число погибших от коронавируса достигло 26
© Deutsche Welle

Число погибших пациентов с коронавирусом в Южной Корее возросло до 26.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила на брифинге глава организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Кореи Чон Ын Гён.

"Вчера скончались четыре человека, сегодня скончались еще четыре человека, таким образом общее число скончавшихся составляет 26 человек", - сообщила Чон Ын Гён.

Сейчас у 34 человек наблюдаются серьезные симптомы, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Также сегодня должны выписать еще двух пациентов, и общее число выздоровевших составит 33 человека.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее число зараженных коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек. 

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