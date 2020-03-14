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В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8 тысяч

​В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 107 и достигло 8 086, включая 72 летальных исхода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Ранее ведомство информировало о 7 979 инфицированных и 67 умерших.

По данным южнокорейских медиков, из больниц было отпущено 204 выздоровевших пациента, всего с начала распространения коронавируса нового типа в Южной Кореи выздоровели 714 человек.

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