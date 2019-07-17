В Южной Азии погибли не менее 200 человек из-за проливных дождей

В Индии, Непале, Бангладеш и Пакистане в результате муссонных дождей погибли по меньшей мере 200 человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Из-за ливней, которые продолжаются уже более двух недель, в ряде районов Южной Азии существует угроза наводнений.

Так, в Индии из-за стихийного бедствия погибло 120 человек, затоплены целые общины. В городе Мумбаи обрушился жилой дом, в результате чего погибли 14 человек.

Десятки тысяч человек остались без крова в Непале в результате наводнений и оползней. По меньшей мере 80 человек погибли.

Затоплена также треть территории Бангладеш. По данным местных властей, многие погибли от ударов молний и затопления в паводковых водах.

В наиболее пострадавших регионах ситуация осложняется перебоями поставок продовольствия.