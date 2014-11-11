В Южном Судане нарушено очередное перемирие

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Всего спустя 48 часов после подписания очередного соглашения о перемирии враждующие стороны в Южном Судане опять нарушили его. Как заявил 10 ноября представитель армии Филипп Агуер, в боях погибли 24 повстанца и 5 солдат.

В субботу лидеры враждующих уже почти год сторон - глава повстанцев и бывший вице-президент Южного Судана Риек Машар и действующий глава государства Сальва Киир - под давлением Совета Безопасности ООН и сообщества восточноафриканских стран подписали в Эфиопии третье по счету соглашение о перемирии.

Межправительственная организация по развитию Восточной Африки (ИГАД), объединяющая Судан, Сомали, Уганду, Кению, Джибути, Эритрею и Эфиопию, заявила, что стороны конфликта в Южном Судане обязаны без каких-либо условий полностью и немедленно прекратить любые боевые действия и в течение 15 суток договориться о переходном правительстве. В противном случае будут приняты экономические санкции, включающие замораживание активов, запрет на въезд в страны ИГАД и эмбарго на поставки оружия, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

За время боевых действий в Южном Судане погибли тысячи человек, еще более 1,7 млн были вынуждены покинуть свои дома. Гуманитарные организации предупреждают, что, если насилие не прекратится и крестьяне не вернутся на свои поля, стране в следующем году грозит голод.