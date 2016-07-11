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    В Южном Судане возобновились вооруженные столкновения

    В ходе столкновений 7 июля в Джубе погибли более 270 человек

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ В столице Южного Судана Джубе возобновились вооруженные столкновения, сообщает Report cо ссылкой на France Presse.

    Столкновения в Джубе между сторонниками президента Южного Судана Салвы Киира и его заместителя Риека Машара произошли 7 июля. В результате боевых действий погибли более 270 человек.

    Накануне Совет Безопасности ООН во второй раз за два дня осудил столкновения, и выразил готовность отправить в страну дополнительную группу миротворцев для защиты жителей.

    Госдепартамент США объявил, что эвакуирует часть сотрудников из посольства в Джубе.

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