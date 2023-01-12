В Южном Судане убиты трое сотрудников ООН и 11 мирных жителей

По меньшей мере трое гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей убиты в результате нападений боевиков в Южном Судане.

По меньшей мере трое гуманитарных работников ООН и 11 мирных жителей убиты в результате нападений боевиков в Южном Судане.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сведения, поступившие из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Нападения бандформирований были совершены в административной зоне Абьей", - уточнил глава миссии УКГВ в этой африканской стране Питер Ван дер Ауверарт. Он напомнил, что в 2022 году в пограничном регионе погибли девять сотрудников ООН.

УКГВ призвало власти усилить защиту своего персонала и мирного населения.

С момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом в регионе Абьей, богатом нефтью, сохраняется напряженность. Абьей остается спорной территорией (площадью 10 460 кв. км), расположенной на границе Судана и Южного Судана. По решения Совбеза ООН там размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА).