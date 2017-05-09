В Южном Судане совершено покушение на вице-президента республики

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Неизвестные преступники обстреляли кортеж первого вице-президента Южного Судана Табана Денга Гаи.

Как передает Report, об этом сoобщает ТАСС.

Засада была организована на автомагистрали, которая связывает столицу республики Джубу с городком Бор (140 км к северу от главного города страны). Сам политик не пострадал, однако ранения получили трое его телохранителей.

В августе прошлого года было совершено неудачное покушение на бывшего вице-президента Южного Судана Риека Машара, после чего тот бежал в Демократическую Республику Конго.