Все пассажиры и экипаж разбившегося в Южном Судане самолета выжили - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Все пассажиры и члены экипажа самолета, разбившегося в Южном Судане, спаслись.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя аэропорта в городе Вау, где произошел инцидент.

***18:24

Пассажирский самолет разбился в Южном Судане, на борту находились 44 человека, предположительно, все они погибли.

Как передает Report, об этом сообщает специализированный портал Airlive.

Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает о крушении самолета и нескольких пострадавших.

По данным портала, крушение произошло в аэропорту города Вау – административного центра провинции Западный Бахр-эль-Газаль.