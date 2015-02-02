В Южном Судане президент и лидер повстанцев подписали соглашение о разделении власти

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Южного Судан Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар подписали соглашение о разделении власти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Африканском союзе.

В соответствии с соглашением, Киир останется на посту президента страны, а лидер повстанцев Риек Машар станет вице-президентом Южного Судана.

Данным решением стороны конфликта завершили гражданскую войну, которая длится уже более года, сообщает Report cо ссылкой на Газета.Ru.

Ранее стало известно, что Европейский союз намерен предложить ввести санкции против сторон вооруженного конфликта в Южном Судане.

Власти Южного Судана и повстанцы во главе Риеком Мачаром признали взаимную ответственность за гражданскую войну.