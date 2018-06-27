В Южном Судане подписано соглашение о прекращении огня

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент Южного Судана Салва Киир и лидер повстанческого движения в стране Риек Машар подписали соглашение о прекращении огня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Республики Судан Мухаммед Ахмед ад-Дирдири.

Торжественная церемония подписания соглашения между двумя южносуданскими лидерами прошла в среду в суданской столице Хартум.

"Достигнуто соглашение о прекращении огня в Южном Судане, оно вступает в силу в течение 72 часов", - заявил глава суданского МИД.

По его словам, Салва Киир и Риек Машар подписали соглашение, состоящее из шести пунктов.

Отметим, что переговоры между президентом Южного Судана Салвой Кииром и лидером повстанцев Риеком Машаром проходили несколько дней в Хартуме, где в качестве посредника принял участие также президент Судана Омар аль-Башир.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.