В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана.

По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований.

Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.