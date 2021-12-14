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В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 16:57
В Южном Судане от неизвестной болезни умерли 89 человек

По меньшей мере 89 человек умерли в последние несколько недель от неизвестной болезни на востоке Южного Судана.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже направила в штат Джонглей, который стал эпицентром заболевания, целевую группу для экстренных исследований.

Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить. Большинство заболевших проживают в областях, подвергшихся в 2021 году крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.

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Версия на английском языке Mystery disease kills 89 in South Sudan

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