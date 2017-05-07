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    В Южном Судане неизвестные напали на два автомобиля, погиб 21 человек

    Среди погибших были женщины и дети

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб, 25 получили ранения в Южном Судане в результате двух нападений на автомобили, произошедших в один и тот же день.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Оба инцидента произошли в пятницу на автотрассе в 75 километрах к востоку от столицы страны Джубы. Среди погибших были женщины и дети.

    "Вооруженные люди останавливали автомобили на заброшенном пропускном пункте. Был застрелен 21 ни в чем не повинный человек, 25 получили ранения", — заявил министр информации провинции Джонглей.

    Мотив преступления пока не установлен. Власти ведут расследование инцидентов.

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