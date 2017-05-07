В Южном Судане неизвестные напали на два автомобиля, погиб 21 человек

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек погиб, 25 получили ранения в Южном Судане в результате двух нападений на автомобили, произошедших в один и тот же день.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Оба инцидента произошли в пятницу на автотрассе в 75 километрах к востоку от столицы страны Джубы. Среди погибших были женщины и дети.

"Вооруженные люди останавливали автомобили на заброшенном пропускном пункте. Был застрелен 21 ни в чем не повинный человек, 25 получили ранения", — заявил министр информации провинции Джонглей.

Мотив преступления пока не установлен. Власти ведут расследование инцидентов.