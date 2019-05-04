В Южном Судане на полгода отложили формирование правительства единства

Власти Южного Судана и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщил телеканал Sky News Arabia.

Накануне южносуданские власти и повстанческое движение Риека Машара начали двухдневные переговоры под патронажем регионального органа по вопросам развития (IGAD) в столице Эфиопии Аддис-Абебе. На переговорах обсуждаются реализация мирного договора 2018 года между Джубой и повстанцами и формирование единого правительства.

По данным телеканала, в течение полугода необходимо урегулировать, в частности, вопросы, связанные с безопасностью.

Отметим, что президент Южного Судана Салва Киир в пятницу также отменил режим чрезвычайного положения, действовавший в некоторых северных районах страны с 2017 года из-за напряженной ситуации в связи с действиями повстанцев, передает южносуданское радио. "Этот шаг принят в рамках усилий по нормализации ситуации и прекращению внутреннего противостояния", - говорится в сообщении.