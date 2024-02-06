В Южном Судане 26 человек погибли в столкновениях между группировками

По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками.

По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками.

Как передает Report, об этом сообщаю зарубежные СМИ.

"Новые столкновения произошли в понедельник, когда вооруженные молодые люди из штата Вараб напали на полицейский участок и рынок в штате Западный Бахр-эль-Газаль", - сообщили местные власти.

Отмечается, что все недавние столкновения между группировками из южносуданских штатов Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерной провинции связаны со спорами из-за земли и природных ресурсов.