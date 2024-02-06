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В Южном Судане 26 человек погибли в столкновениях между группировками

В Южном Судане 26 человек погибли в столкновениях между группировками По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 16:44
В Южном Судане 26 человек погибли в столкновениях между группировками

По меньшей мере 26 человек погибли в Южном Судане в результате новых столкновений между местными группировками.

Как передает Report, об этом сообщаю зарубежные СМИ.

"Новые столкновения произошли в понедельник, когда вооруженные молодые люди из штата Вараб напали на полицейский участок и рынок в штате Западный Бахр-эль-Газаль", - сообщили местные власти.

Отмечается, что все недавние столкновения между группировками из южносуданских штатов Вараб, Абьей, Западный Бахр-эль-Газаль и Озерной провинции связаны со спорами из-за земли и природных ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке Sudanda baş verən toqquşmalarda azı 26 nəfər ölüb
Версия на английском языке Fresh fighting in South Sudan kills 26 people, officials say

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