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В Южном Дарфуре во время боев погибли 12 мирных жителей

В Южном Дарфуре во время боев погибли 12 мирных жителей В Судане 11-ю неделю продолжается конфликт между регулярной армией и военизированными Силами быстрого реагирования (СБР). Начавшаяся в середине апреля эскалация переросла в вооруженные столкновения. По данным врачей, которые приводит AFP, сегодня в резуль
Другие страны
26 июня 2023 г. 01:07
В Южном Дарфуре во время боев погибли 12 мирных жителей

В результате боев в суданской провинции Южный Дарфур погибли по меньшей мере 12 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщило агентство AFP.

Силы быстрого реагирования (СБР), между тем, сообщили о взятии под контроль лагеря, принадлежащего Центральной резервной полиции южного Хартума. СБР опубликовали видеозапись того, как их бойцы находятся внутри объекта, некоторые из них выносят ящики с боеприпасами со склада.

Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более трех тыс. человек, более шести тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.

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