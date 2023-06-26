В Южном Дарфуре во время боев погибли 12 мирных жителей

В результате боев в суданской провинции Южный Дарфур погибли по меньшей мере 12 мирных жителей.
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Силы быстрого реагирования (СБР), между тем, сообщили о взятии под контроль лагеря, принадлежащего Центральной резервной полиции южного Хартума. СБР опубликовали видеозапись того, как их бойцы находятся внутри объекта, некоторые из них выносят ящики с боеприпасами со склада.
Боевые действия в Судане продолжаются с середины апреля. Столкновения происходят между вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования. Они уже унесли жизни более трех тыс. человек, более шести тыс. получили ранения и травмы. Боестолкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и внутренних перемещений людей по стране, в настоящее время насчитывается более 2,2 млн беженцев.