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В южнокорейском городе Квачхон 5 человек погибли при пожаре на автомагистрали

В южнокорейском городе Квачхон 5 человек погибли при пожаре на автомагистрали По меньшей мере 5 человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара на скоростной автомагистрали в южнокорейском городе Квачхон, расположенном в 20 км к югу от Сеула.
Другие страны
29 декабря 2022 г. 13:20
В южнокорейском городе Квачхон 5 человек погибли при пожаре на автомагистрали

По меньшей мере 5 человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара на скоростной автомагистрали в южнокорейском городе Квачхон, расположенном в 20 км к югу от Сеула.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, что пожар произошел в 13.49 по местному времени в туннеле, соединяющем западный портовый город Инчхон с городом Соннам.

По предварительным данным, возгорание началось после столкновения автобуса и грузовика. Пламя быстро распространилось по туннелю, вызвав крупные облака пламени и дыма.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в автомобилях тела пяти человек, в том числе участник ДТП. Большинство из пострадавших отравились дымом, их состояние оценивается ка нормальное, однако трое человек получили серьезные травмы, в том числе ожоги.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил правительству тщательно расследовать место аварии, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных жертв и оказать полную медицинскую помощь спасенным. Также глава государства призвал тщательно изучить ущербы и принять меря для предотвращениях таких происшествий.

Всего к месту ЧП было направлено 94 пожарные машины, 219 пожарных расчетов и вертолетов, в 16.12 по местному времени огонь был полностью потушен.

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