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    В Южной Корее ждут приезда Ким Чен Ына в конце марта

    В резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул
    © AP

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи готовятся принять в Сеуле лидера КНДР Ким Чен Ына в конце марта, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Южнокорейские СМИ пишут, что в резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул.

    Отмечается, что если саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, то визит Ким Чен Ына в Сеул, действительно, может быть организован примерно в конце марта.

    Местные СМИ подчеркивают, что Южной Корее будет необходимо оценить возможное сотрудничество и обмены с Северной Кореей по итогам саммита США-КНДР.

    Ранее сообщалось, что саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на конец февраля, предположительно, во Вьетнаме. 

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