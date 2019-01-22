В Южной Корее ждут приезда Ким Чен Ына в конце марта

© AP https://report.az/storage/news/2aa93d8ff5cbe8ef9a8d67536291c68f/9010529a-bf0e-441a-a5f5-a2826b10b6f6_292.jpg

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи готовятся принять в Сеуле лидера КНДР Ким Чен Ына в конце марта, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Южнокорейские СМИ пишут, что в резиденции президента проводят подготовку к возможному визиту северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сеул.

Отмечается, что если саммит США-КНДР запланирован на конец февраля, то визит Ким Чен Ына в Сеул, действительно, может быть организован примерно в конце марта.

Местные СМИ подчеркивают, что Южной Корее будет необходимо оценить возможное сотрудничество и обмены с Северной Кореей по итогам саммита США-КНДР.

Ранее сообщалось, что саммит Трампа и Ким Чен Ына запланирован на конец февраля, предположительно, во Вьетнаме.