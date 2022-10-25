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В Южной Корее заявили о возможности завершения КНДР подготовки к ядерным испытаниям

В Южной Корее заявили о возможности завершения КНДР подготовки к ядерным испытаниям Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил мнение, что власти КНДР, вероятно, завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям.
Другие страны
25 октября 2022 г. 07:16
В Южной Корее заявили о возможности завершения КНДР подготовки к ядерным испытаниям

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль выразил мнение, что власти КНДР, вероятно, завершили подготовку к очередным ядерным испытаниям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию его выступления в парламенте во вторник вел телеканал YTN.

"Северная Корея не только открыто заявила о возможности превентивного использования ядерного оружия, но и, как считается, уже завершила подготовку к седьмому ядерному испытанию", - сказал южнокорейский лидер во время выступления в Национальном собрании.

По его словам, "Северная Корея продолжает опасные провокации, включая пуски баллистических ракет с беспрецедентной частотой". "Это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и является вызовом международному сообществу", - добавил президент. Юн Сок Ёль указал, что ради обеспечения безопасности сограждан намерен укреплять двусторонний союз с США, трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности с США и Японией, а также средства сдерживания против КНДР.

В то же время он не стал отказываться от переговоров с Пхеньяном. "Если Северная Корея примет решение в пользу денуклеаризации, сядет за стол переговоров, то мы предоставим политическую и экономическую помощь в соответствии со "смелым планом", - сказал Юн Сок Ёль. Он отметил, что ради разрешения "тяжелых ситуаций" в сфере безопасности и экономики нужно сотрудничество правящей и оппозиционных партий.

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