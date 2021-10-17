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В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет диалогу

В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет диалогу Подписание соглашения о формальном завершении Корейской войны 1950-1953 гг. может проложить путь к возобновлению приостановленных ранее переговоров с КНДР по ядерной проблеме.
Другие страны
17 октября 2021 г. 08:03
В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет диалогу

Подписание соглашения о формальном завершении Корейской войны 1950-1953 гг. может проложить путь к возобновлению приостановленных ранее переговоров с КНДР по ядерной проблеме.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом заявил специальный посланник Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док, прибывший в Вашингтон для встречи со своими американским и японским коллегами.

"Ожидаю, что в ходе предстоящих контактов на рабочем уровне состоится углубленное обсуждение различных вопросов, в том числе декларации об окончании войны. Этот документ стал бы значимым шагом в сторону возобновления диалога о полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове", - отметил Но Гю Док.

Корейская война, в которой принимали участие Южная и Северная Корея, а также США и Китай, завершилась перемирием, мирный договор по ее итогам подписан не был.

В понедельник южнокорейский дипломат встретится со своим американским коллегой Сон Кимом, а 19 октября состоятся трехсторонние переговоры с участием японского спецпредставителя Такэхиро Фунакоси. Ожидается, что стороны в том числе обсудят меры гуманитарной поддержки КНДР и вопрос о стыковке железнодорожных путей Севера и Юга.

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