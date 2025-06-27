В Южной Корее задержали шестерых американцев за попытку отправить рис, деньги и Библии в КНДР

Полиция Южной Кореи задержала шестерых граждан США, пытавшихся переправить в Северную Корею около 1300 пластиковых бутылок, наполненных рисом, долларовыми купюрами и Библиями.

Полиция Южной Кореи задержала шестерых граждан США, пытавшихся переправить в Северную Корею около 1300 пластиковых бутылок, наполненных рисом, долларовыми купюрами и Библиями.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель полицейского участка Канхвадо в Инчхоне.

По его словам, группа пыталась доставить бутылки морем с одного из пограничных островов к западу от Сеула, недалеко от границы с КНДР. Их действия были пресечены военным патрулем.

Шестеро задержанных подозреваются в нарушении южнокорейского закона о предотвращении стихийных бедствий и обеспечении безопасности. Район, где они действовали, ранее был официально объявлен "зоной риска", в которой запрещена любая деятельность, потенциально угрожающая жителям.

"Расследование продолжается при участии переводчика. В течение 48 часов будет принято решение об их освобождении или дальнейшем задержании", - сообщил сотрудник полиции.

Агентство отмечает, что участники подобных акций, как правило, являются перебежчиками из Северной Кореи или членами христианских организаций. Они нередко пытаются передать на территорию КНДР Библии, флешки с южнокорейскими сериалами и другую информацию, используя пластиковые бутылки, отправляемые морем.