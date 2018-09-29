В Южной Корее задержали российское судно по причине санкций США

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Грузовое судно "Севастополь" компании "Гудзон" задержано в Южной Корее, причиной могли стать американские санкции против судовладельца.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) во Владивостоке Петр Осичанский.

"По моей информации, причиной задержания судна стали отголоски санкций, введенных против нее. Сегодня компания получила письмо на корейском языке, в котором говорится, что судно не арестовано, а задержано на какое-то время для выяснения обстоятельств", - сказал П.Осичанский.

По его словам, о ситуации поставлен в известность консул России в Пусане.