В Южной Корее за сутки число заражений COVID-19 превысило 18 тыс.

В Южной Корее число заражений коронавирусом превысило 18 тыс. случаев за 24 часа впервые за весь период пандемии.

В Южной Корее число заражений коронавирусом превысило 18 тыс. случаев за 24 часа впервые за весь период пандемии.

Как передает Report, об этом сообщают южнокорейские СМИ.

Согласно данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, за последние 24 часа в стране было выявлено более 18,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. До этого на протяжении трех дней в стране фиксировалось более 17 тыс. заражений ежедневно.

Также за последние сутки было выявлено 17 смертей от последствий заболевания.

В 80% случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в стране за предыдущую неделю, был выявлен штамм "омикрон". Органы здравоохранения находятся в состоянии повышенной готовности, так как ожидается, что скоро число ежедневных заболеваний может превысить 20 тыс. из-за празднования Нового года по лунному календарю.

За весь период пандемии в Южной Корее было выявлено около 864 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 6,7 тыс. смертей от последствий заболевания.