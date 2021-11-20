В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа

В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в этом сезоне. Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в этом сезоне. Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Последняя вспышка была зафиксирована на утиной ферме в уезде Канджин в провинции Чолла-Намдо, где содержатся 24 тысячи птиц.

По правилам все птицы в радиусе трех километров от зараженных ферм должны быть умерщвлены. В радиусе 10 километров от места вспышки на месяц прекращается деятельность птицефабрик и животноводческих объектов.