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В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа

В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в этом сезоне. Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 15:30
В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа

В Южной Корее выявили шесть случаев высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в этом сезоне. Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

Последняя вспышка была зафиксирована на утиной ферме в уезде Канджин в провинции Чолла-Намдо, где содержатся 24 тысячи птиц.

По правилам все птицы в радиусе трех километров от зараженных ферм должны быть умерщвлены. В радиусе 10 километров от места вспышки на месяц прекращается деятельность птицефабрик и животноводческих объектов.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada yüksək patogenli quş qripinə yoluxma halları aşkarlanıb
Версия на английском языке S. Korea reports six highly pathogenic bird flu cases

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