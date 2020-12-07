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В Южной Корее выявили два новых очага птичьего гриппа

В Южной Корее выявили два новых очага птичьего гриппа Штамм высокопатогенного вируса птичьего гриппа был выявлен в одном из яиц на птицеферме
Другие страны
7 декабря 2020 г. 17:27
В Южной Корее выявили два новых очага птичьего гриппа

Два новых очага птичьего гриппа, один из которых имеет высокопатогенный штамм, выявлены в Южной Корее. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Ренхап".
По данным агентства, штамм высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 был выявлен в одном из яиц на птицеферме в городе Йоджу провинции Кёнгидо в 105 километрах к югу от Сеула.
В хозяйстве уже приступили к уничтожению 193 тысяч кур и 7 тысяч уток. Введен карантин на перемещение птиц и яиц в течение 48 часов на всех других фермах, расположенных в провинции.

Еще один очаг птичьего гриппа с подозрением на высокую патогенность был выявлен на ферме по разведению перепелов и других птиц семейства фазановых в уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто в 130 километрах к югу от Сеула.

Первый в этом году случай выявления высокопатогенного штамма вируса птичьего гриппа в Южной Корее зафиксирован 28 ноября на ферме в городе Чонып провинции Чолла-Пукто. Всего к настоящему времени в стране было подтверждено четыре очага птичьего гриппа с высокой патогенностью.

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