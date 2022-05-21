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В Южной Корее выбрали нового премьер-министра

В Южной Корее выбрали нового премьер-министра Национальное собрание Республики Корея утвердило кандидатуру Хан Док Су на должность премьер-министра.
Другие страны
21 мая 2022 г. 03:40
В Южной Корее выбрали нового премьер-министра

Национальное собрание Республики Корея утвердило кандидатуру Хан Док Су на должность премьер-министра.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

До этого Хан Док Су уже исполнял обязанности главы южнокорейского правительства - в 2007-2008 году.

«Кандидатура Хан Док Су была одобрена 208 голосами против 36 через 47 дней после того, как он был выдвинут на пост президентом Юн Сок Ёлем», — указано в сообщении.

Хан Док Су был утвержден в должности после того, как имеющая большинство в парламенте, но оппозиционная Демократическая партия решила поддержать его кандидатуру.

«Я сделаю все возможное, чтобы служить президенту и создать, и управлять страной, в которой приоритет отдается нашим национальным интересам и людям, с большей ответственностью», - заявил Хан Док Су на пресс-конференции.

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