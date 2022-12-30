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В Южной Корее введут тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая

В Южной Корее введут тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая Власти Республики Корея решили ввести требование предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия в отношении путешественников из Китая.
Другие страны
30 декабря 2022 г. 07:53
В Южной Корее введут тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая

Власти Республики Корея решили ввести требование предоставлять результаты тестирования на коронавирус до и после прибытия в отношении путешественников из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил южнокорейский премьер-министр Хан Док Су.

"До конца февраля следующего года тестирование на коронавирус до и после прибытия будет обязательным для въезжающих из Китая", - привело слова премьера агентство Yonhap. Премьер-министр председательствовал на совещании центрального штаба по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

"Наше правительство вынуждено ужесточить часть противоэпидемических мер для предотвращения распространения вируса у нас в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае", - добавил Хан Док Су.

Кроме того, южнокорейские власти намерены до конца января ограничить выдачу краткосрочных виз, за исключением дипломатических, служебных, гуманитарных.

Китай в начале декабря ослабил антиковидные ограничения, после чего в стране было зафиксировано повсеместное распространение коронавируса. Как отмечают медицинские специалисты, это ослабленные штаммы COVID-19. Поэтому болезнь обычно протекает в щадящей форме, вероятность летального исхода низкая.

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