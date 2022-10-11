В Южной Корее введут скидочные купоны на продукты

Власти Южной Кореи намерены выпустить скидочные купоны на 12,7 млн долларов для продуктовых товаров к концу этого года, чтобы помочь населению справиться с инфляцией.

Власти Южной Кореи намерены выпустить скидочные купоны на 12,7 млн долларов для продуктовых товаров к концу этого года, чтобы помочь населению справиться с инфляцией.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Отмечается, что план Министерства экономики и финансов Южной Кореи предусматривает предоставление скидок на 20-30% на сельскохозяйственные и мясные, рыбные продукты. К апрелю 2023 года в Южной Корее будут также выпущены ваучеры на энергию на 156,3 млрд вон (около 109 млн долларов США).

По информации агентства, в сентябре инфляция в Южной Корее поднялась до 5,6%, и уже 18-й месяц подряд этот рост составляет более двух процентов в месяц.