В Южной Корее восемь человек погибли из-за сильнейших за 80 лет дождей

Не менее 8 человек погибли, 6 пропали без вести, 9 получили ранения в столичном регионе Республики Корея в результате сильнейших за последние 80 лет дождей.

Не менее 8 человек погибли, 6 пропали без вести, 9 получили ранения в столичном регионе Республики Корея в результате сильнейших за последние 80 лет дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Yonhap.

По его данным, в Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Инчхон под водой оказались сотни зданий и автомобилей, подтоплены многие станции метро. Не менее 230 жилых построек полностью разрушены, в результате чего около 400 человек лишились своих домов. Наводнения в нескольких районах нарушили работу железнодорожного транспорта, прервали автомобильное сообщение. Власти перекрыли шоссе, примыкающие к протекающей через столичный регион реке Ханган, которая местами вышла из берегов и затопила прилегающие территории.

В столичном регионе за один час выпало более 100 мм осадков, в других регионах - более 141,5 мм. Это максимальный показатель с 1942 года. Всего же с вечера понедельника в мегаполисе выпало 422 мм осадков. Национальная метеорологическая администрация предупреждает, что во вторник проливные дожди продолжатся. Согласно ее прогнозу, за день в Сеуле ожидается более 350 мм осадков.