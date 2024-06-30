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В Южной Корее в производство чипов инвестируют $75 млрд

В Южной Корее в производство чипов инвестируют $75 млрд Второй по объему производства южнокорейский производитель чипов памяти (микросхем) SK Hynix до 2028 года инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долларов) в производство чипов, сосредоточив внимание на искусственном интеллекте (ИИ).
Другие страны
30 июня 2024 г. 11:18
В Южной Корее в производство чипов инвестируют $75 млрд

Второй по объему производства южнокорейский производитель чипов памяти (микросхем) SK Hynix до 2028 года инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долларов) в производство чипов, сосредоточив внимание на искусственном интеллекте (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление материнской компании SK Group по итогам двухдневного стратегического совещания.

Согласно информации, к 2026 году компания планирует направить 80 трлн вон на инвестиции в ИИ и полупроводники, а также на финансирование доходов акционеров и оптимизацию деятельности более чем 175 своих дочерних компаний.

Издание отмечает, что являющиеся основным источником дохода конгломерата SK Hynix и подразделение по производству аккумуляторов для электромобилей понесли крупные убытки.

Ранее в этом году правительство Южной Кореи в условиях "тотальной войны" на мировом рынке полупроводников объявило о выделении пакета поддержки бизнеса по производству микросхем на сумму $19 млрд.

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