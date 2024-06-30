В Южной Корее в производство чипов инвестируют $75 млрд

Второй по объему производства южнокорейский производитель чипов памяти (микросхем) SK Hynix до 2028 года инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долларов) в производство чипов, сосредоточив внимание на искусственном интеллекте (ИИ).

Второй по объему производства южнокорейский производитель чипов памяти (микросхем) SK Hynix до 2028 года инвестирует 103 трлн вон (74,6 млрд долларов) в производство чипов, сосредоточив внимание на искусственном интеллекте (ИИ).

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление материнской компании SK Group по итогам двухдневного стратегического совещания.

Согласно информации, к 2026 году компания планирует направить 80 трлн вон на инвестиции в ИИ и полупроводники, а также на финансирование доходов акционеров и оптимизацию деятельности более чем 175 своих дочерних компаний.

Издание отмечает, что являющиеся основным источником дохода конгломерата SK Hynix и подразделение по производству аккумуляторов для электромобилей понесли крупные убытки.

Ранее в этом году правительство Южной Кореи в условиях "тотальной войны" на мировом рынке полупроводников объявило о выделении пакета поддержки бизнеса по производству микросхем на сумму $19 млрд.