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В Южной Корее ужесточили меры дистанцирования на фоне роста заболеваемости COVID-19

В Южной Корее ужесточили меры дистанцирования на фоне роста заболеваемости COVID-19 Власти Республики Корея ужесточили сегодня карантинные меры в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 10:00
В Южной Корее ужесточили меры дистанцирования на фоне роста заболеваемости COVID-19

Власти Республики Корея ужесточили сегодня карантинные меры в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

Максимальное число участников частных встреч по всей стране сокращено до четырех человек, все они должны быть полностью вакцинированными. Те, кто не прошел вакцинацию, могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос. Рестораны могут принимать посетителей до 21 часа, а кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22 часа. Вход в общественные заведения будет осуществляться исключительно по вакцинным пропускам.

Школы в столичном регионе вновь переходят на частично удаленный режим работы, на очных занятиях должно присутствовать не более двух третей учеников.

Число посетителей спортивных мероприятий и концертов, проходящих на свежем воздухе, ограничено тремя сотнями. Авиакомпании одна за другой отказываются от возобновления рейсов по популярным туристическим направлениям.

Как ранее указал премьер-министр страны Ким Бу Гём, ужесточение карантинных мер - вынужденный шаг в условиях роста числа новых случаев COVID-19 и смертности, количества находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов, а также распространения омикрон-штамма коронавируса.

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