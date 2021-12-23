В Южной Корее установлен рекорд смертности от COVID-19

В Южной Корее снижается число ежесуточно выявляемых заражений коронавирусом, однако показатели критических случаев заболевания и смертей среди инфицированных бьют рекорды.

В Южной Корее снижается число ежесуточно выявляемых заражений коронавирусом, однако показатели критических случаев заболевания и смертей среди инфицированных бьют рекорды.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Согласно данным южнокорейского Агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), за истекшие сутки в стране выявили менее 7 тыс. случаев COVID-19 - 6 919 заражений. В то же время медслужбы зафиксировали максимальный с начала пандемии показатель суточной смерти - 109 летальных исходов.

За последние 24 часа в Южной Корее выявили еще 12 новых заражений "омикроном", а общее число заразившихся им составило 246.

Как отмечает агентство "Рёнхап", власти также разрабатывают план мер на случай, если суточный прирост достигнет 15 тыс.

С 18 декабря в Южной Корее ввели новые ограничения, которые, как ожидается, будут действовать по 2 января. Власти, в частности, ограничили число участников частных собраний до четырех человек и сократили часы работы заведений общественного питания.