В Южной Корее усилят проверки местных морепродуктов из-за слива воды с АЭС "Фукусима-1"

Власти Республики Корея усилят проверки морепродуктов, выращиваемых на местных аквафермах, в связи с начавшимся сбросом в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

Власти Республики Корея усилят проверки морепродуктов, выращиваемых на местных аквафермах, в связи с начавшимся сбросом в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что к концу 2023 года число проверок будет увеличено более чем в два раза, до 4 тыс. Соответствующие меры направлены на снижение беспокойства потребителей, которые опасаются, что слив воды с АЭС в Японии может повлиять на качество морепродуктов в Южной Корее.