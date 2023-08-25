О нас

В Южной Корее усилят проверки местных морепродуктов из-за слива воды с АЭС "Фукусима-1"

В Южной Корее усилят проверки местных морепродуктов из-за слива воды с АЭС "Фукусима-1" Власти Республики Корея усилят проверки морепродуктов, выращиваемых на местных аквафермах, в связи с начавшимся сбросом в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1".
Другие страны
25 августа 2023 г. 14:29
В Южной Корее усилят проверки местных морепродуктов из-за слива воды с АЭС Фукусима-1

Власти Республики Корея усилят проверки морепродуктов, выращиваемых на местных аквафермах, в связи с начавшимся сбросом в океан очищенной воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что к концу 2023 года число проверок будет увеличено более чем в два раза, до 4 тыс. Соответствующие меры направлены на снижение беспокойства потребителей, которые опасаются, что слив воды с АЭС в Японии может повлиять на качество морепродуктов в Южной Корее.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года
Суд над Саркози по делу о финансировании предвыборной кампании начнется в марте 2024 года
25 августа 2023 г. 15:10
В Британии расследуют гибель 88 человек из-за отравления препаратом с канадского сайта
В Британии расследуют гибель 88 человек из-за отравления препаратом с канадского сайта
25 августа 2023 г. 15:01
ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе
ООН: Конфликт в Судане может привести к гуманитарной катастрофе в регионе
25 августа 2023 г. 14:43
Очереди из легковых машин на въезд в Литву из Беларуси с начала недели выросли в три раза
Очереди из легковых машин на въезд в Литву из Беларуси с начала недели выросли в три раза
25 августа 2023 г. 14:25
Число жертв взрыва на угольной шахте Китая выросло до 11
Число жертв взрыва на угольной шахте Китая выросло до 11
25 августа 2023 г. 14:25
В Германии 18 человек пострадали в результате непогоды
В Германии 18 человек пострадали в результате непогоды
25 августа 2023 г. 14:10
Финляндия провела с США три раунда переговоров по оборонному соглашению
Финляндия провела с США три раунда переговоров по оборонному соглашению
25 августа 2023 г. 13:55
Нью-Дели и Пекин договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
Нью-Дели и Пекин договорились ускорить снижение напряженности на границе двух стран
25 августа 2023 г. 13:47
Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро
Финляндия выделила Украине пакет помощи на 94 млн евро
25 августа 2023 г. 13:30
В Великобритании средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже 2 тыс. фунтов
В Великобритании средний размер счета за электроэнергию впервые за год будет ниже 2 тыс. фунтов
25 августа 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi