В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19

Ранее власти уже заявили, что считают это третьей волной коронавирусной инфекции

Власти Южной Кореи с 24 ноября усилили меры социального дистанцирования в столичном регионе и ряде других, повысив их до второго уровня в связи с третьей волной коронавируса в стране. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

Последние дни в Южной Корее регистрировали более 300 случаев COVID-19 в день, ранее власти уже заявили, что считают это третьей волной коронавирусной инфекции, сравнимой с теми, что были в феврале-марте и августе.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), во вторник зарегистрированы 349 случаев заражения COVID-19 за сутки, 320 локальных и 29 завезенных из-за границы, общее число инфицированных выросло до 31 353. 133 заболевших зарегистрированы в Сеуле, 81 - в центральной провинции Кёнгидо.

Южная Корея использует систему социального дистанцирования из пяти уровней (1, 1,5, 2, 2,5 и 3 уровни), таким образом, второй уровень фактически является третьим по силе уровнем дистанцирования и предполагает ограничения в работе общественных заведений и проведении мероприятий.

Ночные клубы и другие заведения с большим риском заражения будут закрыты, кафе перестанут принимать посетителей и будут предлагать еду и напитки только на вынос и доставку, а ресторанам запрещено обслуживать людей после 21:00.

Залы для проведения свадеб и похорон должны ограничить число посетителей до 100 человек. Спортивные учреждения, такие как фитнес-клубы и кружки, также обязаны прекращать работу после 21:00, а на спортивные мероприятия будут пускать лишь 10% от обычной вместимости стадионов.