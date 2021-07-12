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В Южной Корее упал военно-медицинский вертолет

В Южной Корее упал военно-медицинский вертолет Пять человек получили ранения в понедельник в результате крушения вертолета медицинской службы армии Республики Корея на военной базе в городе Почхон в окрестностях Сеула
Другие страны
12 июля 2021 г. 10:55
В Южной Корее упал военно-медицинский вертолет

Пять человек получили ранения cегодня в результате крушения вертолета медицинской службы армии Республики Корея на военной базе в городе Почхон в окрестностях Сеула.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ВС страны.

По ее данным, прибывший за пациентом вертолет разбился при попытке приземлиться на взлетно-посадочной полосе. В числе пострадавших - пять членов экипажа, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Все раненые доставлены в больницу, начато расследование причин аварии.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada hərbi-tibb helikopteri qəzaya uğrayıb
Версия на английском языке Five injured after medevac chopper crash-lands in South Korea

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