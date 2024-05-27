В Южной Корее состоялось официальное открытие космического агентства

Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало свою работу.

Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало свою работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава KASA Юн Ён Бин.

По его словам, целью управления будет развитие и координация политики Южной Кореи в сфере освоения космоса.

"Создание KASA станет вехой для Южной Кореи в становлении страны как центра космической экономики путем формирования экосистемы космической индустрии, ведомой частным капиталом", - привело слова Юн Ён Бина агентство Yonhap.

Штаб-квартира агентства разместилась в городе Сачхон на юге страны. В его штат войдут почти 300 человек. Основными задачами ведомства станут выработка национальной стратегии в сфере космоса, проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, подготовка кадров, развитие космической промышленности и налаживание международного сотрудничества. Также оно будет курировать проекты по отправке миссий на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.

Создание космического агентства было одобрено Национальным собранием (парламент) Республики Корея 9 января. Тогда министерство науки и информационно-коммуникационных технологий республики заявляло, что Южная Корея планирует к 2045 году стать пятой по величине космической державой в мире и занимать 10% мирового рынка коммерческих услуг, связанных с исследованием и освоением космического пространства.