О нас

В Южной Корее состоялось официальное открытие космического агентства

В Южной Корее состоялось официальное открытие космического агентства Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало свою работу.
Другие страны
27 мая 2024 г. 18:46
В Южной Корее состоялось официальное открытие космического агентства

Корейское аэрокосмическое управление (KASA) официально начало свою работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава KASA Юн Ён Бин.

По его словам, целью управления будет развитие и координация политики Южной Кореи в сфере освоения космоса.

"Создание KASA станет вехой для Южной Кореи в становлении страны как центра космической экономики путем формирования экосистемы космической индустрии, ведомой частным капиталом", - привело слова Юн Ён Бина агентство Yonhap.

Штаб-квартира агентства разместилась в городе Сачхон на юге страны. В его штат войдут почти 300 человек. Основными задачами ведомства станут выработка национальной стратегии в сфере космоса, проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, подготовка кадров, развитие космической промышленности и налаживание международного сотрудничества. Также оно будет курировать проекты по отправке миссий на Луну к 2032 году и на Марс к 2045 году.

Создание космического агентства было одобрено Национальным собранием (парламент) Республики Корея 9 января. Тогда министерство науки и информационно-коммуникационных технологий республики заявляло, что Южная Корея планирует к 2045 году стать пятой по величине космической державой в мире и занимать 10% мирового рынка коммерческих услуг, связанных с исследованием и освоением космического пространства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Чемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
ФотоЧемпион мира по дзюдо Хидаят Гейдаров вернулся на родину
22 мая 2024 г. 00:44
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
В Баку и на Абшероне наблюдается пылевой туман
26 мая 2024 г. 12:33
В Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
ФотоВ Харькове собираются строить подземный город площадью 236 тыс. кв.м
24 мая 2024 г. 10:06
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
В Баку женщина выпала из автобуса и скончалась, попав под колесо
22 мая 2024 г. 09:29
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
В Баку ожидается сильный ветер, в районах выпадет град
26 мая 2024 г. 12:39
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
В Грузии ввели обязательную туристическую страховку для иностранцев
23 мая 2024 г. 16:18
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
20 мая 2024 г. 20:22
В Баку строится новый подвесной пешеходный мост
ФотоВ Баку строится новый подвесной пешеходный мост
22 мая 2024 г. 13:47
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
Джейхун Байрамов и Али Асадов приняли участие в церемонии прощания с Ибрахимом Раиси
22 мая 2024 г. 19:18
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
Новые детали крушения вертолета Раиси: Полет проходил в условиях хорошей погоды
22 мая 2024 г. 03:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi