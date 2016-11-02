В Южной Корее сменился премьер-министр на фоне политического скандала

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе назначила на пост премьер-министра страны Ким Бён Джуна, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что на этом посту он сменил Хван Гё Ана.

Кроме того, возглавлявший комиссию по финансовым услугам Иим Джон Юн назначен министром финансов. Пост главы министерства общественной безопасности займет Пак Сын Чжу.

Перестановки в правительстве произведены под давлением общественности в связи со скандалом, в котором оказались замешаны президент страны и ее подруга Цой Сун Силь.