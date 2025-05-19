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В Южной Корее разыскивается подозреваемый в убийстве двух человек и ранении еще двух

В Южной Корее разыскивается подозреваемый в убийстве двух человек и ранении еще двух В Южной Корее полиция разыскивает подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще двоих в течение нескольких дней.
Другие страны
19 мая 2025 г. 14:15
В Южной Корее разыскивается подозреваемый в убийстве двух человек и ранении еще двух

В Южной Корее полиция разыскивает подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще двоих в течение нескольких дней.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что около 9:30 утра понедельника мужчина напал на владелицу круглосуточного магазина. Ранив ее ножом, он сбежал с места происшествия. Женщина была доставлена в больницу с серьезными ножевыми ранениями.

Кроме того, он нанес ножевое ранение мужчине в возрасте 70 лет в парке, расположенном примерно в 2 км от магазина.

После того, как полиция установила номер его автомобиля, домашний адрес и личность, был проведет обыск в его доме. В ходе обыска было обнаружено тело человека в возрасте около 50 лет. По всей вероятности, тело пролежало уже несколько дней.

Позднее полиция обнаружила второе неопознанное тело в доме напротив круглосуточного магазина.

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