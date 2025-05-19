В Южной Корее разыскивается подозреваемый в убийстве двух человек и ранении еще двух

В Южной Корее разыскивается подозреваемый в убийстве двух человек и ранении еще двух

В Южной Корее полиция разыскивает подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще двоих в течение нескольких дней.

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