В Южной Корее район пожаров объявили особой зоной бедствия

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил район пожаров в провинции Канвондо особой зоной бедствия, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Наделение этих районов статусом особой зоны бедствия облегчит доставку туда помощи.

"Поддержка на государственном уровне будет оказана пострадавшим районам. Правительство сосредоточится на возмещении ущерба и восстановительных работах", - заявил представитель президентской администрации.

Накануне правительство Южной Кореи объявило пожары в провинции Канвондо национальным бедствием, оценив его масштабы как "беспрецедентные".

Один человек погиб, 11 получили ранения, около 4,2 тысячи человек были эвакуированы из-за пожаров в провинции Канвондо, однако затем 3,7 тысячи вернулись в свои дома.