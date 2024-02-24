В Южной Корее пятый день подряд продолжаются массовые забастовки врачей

В Южной Корее тысячи врачей пятый день подряд не выходят на работу в знак протеста против плана правительства повысить квоту на поступление в медицинские вузы.

В Южной Корее тысячи врачей пятый день подряд не выходят на работу в знак протеста против плана правительства повысить квоту на поступление в медицинские вузы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Yonhap.

В субботу в крупных больницах Республики Корея продолжались перебои в работе из-за забастовки.

Около 100 больниц общего профиля отменили или перенесли на более поздний срок процедуры, не связанные с оказанием неотложной помощи, и отказали пациентам в приеме, отдав предпочтение экстренным случаям, чтобы минимизировать растущую нагрузку на медицинскую систему.

Кроме того, со вторника военные госпитали по всей стране открыли свои отделения неотложной помощи для граждан, чтобы решить проблемы со службой неотложной помощи.

По данным органов здравоохранения, количество врачей в Южной Корее по отношению к численности населения является одним из самых низких в развитых странах мира.

В пятницу правительство повысило уровень опасности для здравоохранения с "тревожного" до "опасного", после того, как отделения неотложной помощи в крупных больницах оказались перегружены.