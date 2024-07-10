В Южной Корее пять человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений

В Южной Корее мощные ливни вызвали наводнения, погибли не менее пяти человек, один пропал без вести, тысячам потребовалась эвакуация.

В Южной Корее мощные ливни вызвали наводнения, погибли не менее пяти человек, один пропал без вести, тысячам потребовалась эвакуация.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Yonhap.

Из них один человек погиб в затопленном лифте, еще один в машине упал в реку. Кроме того, один человек упал в систему сельскохозяйственного дренажа полей, двое умерли от остановке сердца.

Наиболее сложная ситуация складывается в южной части страны. В городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) лишь за час выпали рекордные 131,7 мм осадков.

Наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, нарушено движение транспорта, отменены 27 вылетов в аэропорту города Пусана.

По утверждениям сотрудников метеорологической службы Южной Кореи, ливней такого масштаба в стране не наблюдали последние 200 лет.