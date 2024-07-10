О нас

В Южной Корее пять человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений

В Южной Корее пять человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений В Южной Корее мощные ливни вызвали наводнения, погибли не менее пяти человек, один пропал без вести, тысячам потребовалась эвакуация.
Другие страны
10 июля 2024 г. 15:30
В Южной Корее пять человек погибли из-за вызванных ливнями наводнений

В Южной Корее мощные ливни вызвали наводнения, погибли не менее пяти человек, один пропал без вести, тысячам потребовалась эвакуация.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Yonhap.

Из них один человек погиб в затопленном лифте, еще один в машине упал в реку. Кроме того, один человек упал в систему сельскохозяйственного дренажа полей, двое умерли от остановке сердца.

Наиболее сложная ситуация складывается в южной части страны. В городе Кунсан (провинция Чолла-Пукто) лишь за час выпали рекордные 131,7 мм осадков.

Наводнения нанесли ущерб инфраструктуре, нарушено движение транспорта, отменены 27 вылетов в аэропорту города Пусана.

По утверждениям сотрудников метеорологической службы Южной Кореи, ливней такого масштаба в стране не наблюдали последние 200 лет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 5 dead In South Korea as heavy rain lashes several provinces

Другие новости из категории

В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО
В Белом доме подтвердили выделение 40 млрд евро Украине cтранами НАТО
10 июля 2024 г. 14:25
Австрия не планирует вступать в НАТО
Австрия не планирует вступать в НАТО
10 июля 2024 г. 13:32
СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов
СМИ: Италия в 2025 году окажет Киеву помощь на 1,7 млрд долларов
10 июля 2024 г. 13:30
СМИ: Семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону
СМИ: Семь европейских стран НАТО не смогли обеспечить 2% ВВП на оборону
10 июля 2024 г. 13:07
Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной
Столтенберг заявил о наращивании сотрудничества с Украиной
10 июля 2024 г. 13:03
Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на 100 млн евро
Польша направит Украине 45-й пакет военной помощи на 100 млн евро
10 июля 2024 г. 12:20
В Новой Каледонии число погибших в результате протестов возросло до 10 человек
В Новой Каледонии число погибших в результате протестов возросло до 10 человек
10 июля 2024 г. 12:14
Португалия поставит Украине помощь на 220 млн евро в 2025 году
Португалия поставит Украине помощь на 220 млн евро в 2025 году
10 июля 2024 г. 11:56
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов Йемена
10 июля 2024 г. 10:26
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки
Премьер-министр Нидерландов: НАТО - ключевой элемент коллективной безопасности и свободы Европы и Северной Америки
10 июля 2024 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi